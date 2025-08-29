Как сообщил губернатор региона, многоэтажки планируют строить в Скадовске

ГЕНИЧЕСК, 29 августа. /ТАСС/. Власти Херсонской области планируют строить в Новоалексеевке коттеджи, в Геническе и Скадовске будут многоэтажки. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

"Основные точки роста - это города Геническ и Скадовск. Но рассматриваем и пгт. Новоалексеевку - там будем развивать коттеджную застройку. Многоэтажки сейчас актуальны для Скадовска - особенно с учетом туристического потенциала", - сказал он.

Ранее Сальдо докладывал президенту РФ Владимиру Путину, что порядка 44 участков с потенциалом в 5,7 млн кв. м выделили в Херсонской области для строительства жилых домов.