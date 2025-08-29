Как сообщила начальник отдела по работе с молодежью специализированного центра "Моя карьера" Вероника Лукьянова, этим летом за подработкой обратились более 500 молодых соискателей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Более 500 подростков из Москвы нашли подработку на лето при поддержке службы занятости. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела по работе с молодежью специализированного центра "Моя карьера" Вероника Лукьянова.

"Московская служба занятости предоставляет юным соискателям всестороннюю поддержку на каждом этапе трудоустройства <...>. Этим летом за подработкой обратились более 500 молодых соискателей. Наиболее часто их интересовало, как найти первую работу и какие вакансии доступны для несовершеннолетних в Москве", - сказала Лукьянова.

Она уточнила, что карьерные наставники центров "Профессии будущего" и "Моя карьера" помогали ребятам найти подходящие сезонные вакансии в интересующих сферах и подготовить необходимые документы для трудоустройства. Специалисты также консультировали подростков по вопросам трудового законодательства для несовершеннолетних и подбирали вакансии с учетом возраста и интересов. Самой популярной среди горожан в возрасте 14-17 лет стала сфера жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Ребята выбирали такие специальности, как садовник, специалист по благоустройству, цветовод, а также занимались комплексным обслуживанием зданий - работали помощниками маляров-отделочников и плотников.

Второй по востребованности стала сфера торговли. Молодые люди охотно устраивались в магазины на позиции мерчандайзеров, консультантов, а также работали в торговых залах в качестве ассистентов и менеджеров. Замыкает тройку лидеров сфера услуг, подростки шли в гостиничный и ресторанный бизнес. Здесь москвичи попробовали себя в роли официантов, помощников повара, бариста, кухонных рабочих и горничных.

Также пользовались популярностью и творческие вакансии: ребята работали графическими дизайнерами и художниками. Эксперт уточнила, что в летний период подростки от 14 до 16 лет могут работать до 24 часов в неделю - по четыре часа в день, а подростки от 16 до 18 лет - до 35 часов в неделю - не более семи часов ежедневно. Работать официально можно с 14 лет, однако для трудоустройства в этом возрасте необходимо письменное согласие одного из родителей или опекуна, составленное в свободной форме. Самостоятельно заключить трудовой договор подростки могут уже с 15 лет.