Исполнительные производства прекратили из-за невозможности установить местонахождение должника, его имущества или получить сведения о наличии принадлежащих ему денег и других ценностей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Судебные приставы прекратили взыскание задолженности по коммунальным платежам и госпошлины с бывшего сенатора Рауфа Арашукова, приговоренного к пожизненному заключению. Это следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, исполнительные производства о взыскании с Арашукова задолженности по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, а также неоплаченную госпошлину открыты на основании решений мирового судьи Хабезского судебного района КЧР. Долг бывшего сенатора составил более 4 тыс. рублей. В настоящее время из-за невозможности установить местонахождение должника, его имущества или получить сведения о наличии принадлежащих ему денег и других ценностей исполнительные производства прекращены (п. 3. ч. 1. ст. 46 закона "Об исполнительном производстве").

При этом приставы продолжают взыскивать с Арашукова более 20,6 млн рублей. Также в отношении экс-сенатора открыто исполнительное производство об обращении объектов его движимого и недвижимого имущества в доход государства.

Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года на закрытом заседании Совета Федерации, где присутствовали генпрокурор РФ Юрий Чайка и руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В тот же день его арестовали, а на следующий день был взят под стражу его отец - экс-советник гендиректора компании "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков. Мосгорсуд 27 декабря 2022 года на основании решения присяжных заседателей приговорил их к пожизненному заключению, признав виновными в создании организованной преступной группы, организации убийств председателя молодежного движения "Адыгэ хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также в хищениях газа у ПАО "Газпром" на 4,4 млрд рублей. Убийства были совершены, чтобы скрыть сведения о хищении газа.

В начале января 2023 года адвокаты обжаловали решение суда.