Он откроется в Архангельске осенью 2025 года

АРХАНГЕЛЬСК, 29 августа. /ТАСС/. Выставочный проект о средневековой соловецкой ссылке создадут в Архангельской области, рассказал ТАСС доцент кафедры государственного и международного права Северного Арктического федерального университета (САФУ) Сергей Шаляпин. Участники научно-образовательной школы "Окоём" на Соловках исследуют помещения сохранившихся монастырских тюрем, изучат архивные материалы о соловецких узниках, а также обобщат данные, кого и за что ссылали на Соловки в XVI-XIX веках, монастырь в те времена считался местом не столько наказания, сколько покаяния.

"В наше время все знают лагерь на Соловках советских времен, а период Средневековья немножко подзабыт, но для истории и монастыря, и церкви в целом это очень важный момент. Дело в том, что Соловки были местом именно не наказания, а покаяния. То есть туда направляли тех, кто, по мнению церковного суда или государственного суда, был способен раскаяться в своих деяниях, - сказал Шаляпин. - Мы будем обрабатывать подготовленный по архивным данным список ссыльных. Будем смотреть на помещения сохранившихся тюрем, а их в Соловках не одна. По данным на XVIII век, более семи тюрем в разных точках Соловецкого монастыря. Это очень любопытно, поскольку они ведь давно как тюрьмы не используются, и современные люди часто судят о них превратно".

Первые соловецкие ссыльные появились в середине XVI века при Иване Грозном, на Соловки продолжали ссылать 80-х годов XIX века. Это была крупнейшая монастырская тюрьма и место ссылки в России. По количеству Соловки могли сравниться только с Кирилло-Белозерским монастырем. На архипелаг ссылали епископов церкви, важных государственных деятелей, раскольников-старообрядцев, активно сопротивлявшихся церкви. Вместе с тем туда отправляли и рядовых монахов, которые нарушили церковные правила, и, например, двоеженцев, в то время это было церковное преступление.

"Мы попробуем обобщить некоторую статистику, кто и за что был сослан. Кто, скажем, за нарушение семейно-нравственных норм, кто за монашеские проступки, кто за политические. Все это систематизируем, чтобы имелось представление, что это за люди, чтобы не создавалось ощущение, что там, например, все безвинные жертвы, как это часто бывает. Или наоборот, что все там ужасные грешники, и они должны в аду сгореть. Нет, это не так. Все-таки монастырская ссылка - это не про наказание, а про покаяние", - пояснил собеседник агентства.

Кого ссылали на Соловки

Среди узников Соловков известный деятель эпохи Смуты Авраамий Палицын, после ссылки он возглавлял сопротивление польским интервентам в Троице-Сергиевой Лавре. На архипелаге какое-то время находился "московский царь" Симеон Бекбулатович, которого в 1575-1576 гг. Иван Грозный посадил на царство как марионетку. Там были в ссылке и другие известные средневековые крупные государственные деятели. Ссылка на Соловки далеко не для всех была пожизненной.

"Я, просматривая свою сводную таблицу соловецких ссыльных, обнаружил, что четверо из них за средневековый период впоследствии были канонизированы как святые. То есть они были в Соловках в ссылке, отбыли ее, уехали куда-то и следующей своей жизнью заслужили статус святых, - отметил Шаляпин. - Например, в конце XVII - начале XVIII века монах Иона, который стал основателем одного из Анзерских скитов, впоследствии был канонизирован уже в XVIII веке как основатель скита. А изначально был ссыльным".

Способы наказания

Способы пребывания в монастыре были разными. Обычно в грамоте о ссылке четко прописывался статус ссыльного. Самым мягким вариантом была ссылка в состав братии монастыря. Такой человек являлся монахом под надзором, ему назначали специального старца, который надзирал над тем, что ссыльный делает, как посещает богослужения, проявляет ли склонность к покаянию. Человек должен был смирять себя молитвой и трудом, а в монастыре тяжелого труда хватало.

"Сегодня мало кто об этом знает, самый тяжелый труд был в хлебопекарне: сеять муку каждый день в огромном количестве. Братия и трудники, это был огромный отряд, и каждый день пекут на них хлеб. И представьте, сколько нужно просеять этой муки. И это ведь, как сегодня мы сказали, еще и тяжелый труд в смысле здоровья. Ведь вы же вдыхаете постоянно эту муку. Мукосеяние - это самый тяжелый труд для ссыльных", - пояснил ученый. Еще нужно было носить воду, заготавливать дрова.

Самым тяжелым наказанием было заключение в келье, земляной тюрьме, причем на цепи. У таких заключенных не было возможности посетить храм, что для человека Средневековья было очень важно. Это использовалось для политических заключенных и для тех, кто был склонен к побегу. Бежать с Соловков было очень тяжело, но, тем не менее, такие случаи были.

"Конечно, жизнь в тюрьме монастырской была тяжела. Чаще всего это келья без печи. Вот это самое страшное. Зимой, представляете, земляной пол, промерзшие стены. Всю зиму жить в тулупе, не снять, не помыться, - рассказал Шаляпин. - Хуже было жить в келье около хлебопекарни. Это жить в постоянной жаре. Были такие кельи, которые примыкали к хлебопекаренной печи, а она горячая круглые сутки, там же постоянно пекут хлеб, и вот это вот тоже некоторое такое изнурение тела, осознанное, то есть это не случайно их туда помещают, это опять же способ их изнурить".

Интересно, что были случаи, когда после окончания ссылки бывшие заключенные оставались на Соловках. Например, последний атаман Запорожской Сечи Петр Калнышевский, пробыв более 30 лет в монастырской ссылке и прощенный императором Александром I, не захотел покидать Соловки.

Выставка будет рассказывать о соловецкой ссылке примерно до времен Петра I. Ее создадут в Архангельске осенью 2025 года, она будет передвижной, планируется, что ее покажут и на Соловках.