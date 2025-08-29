МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Медианная зарплата в вакансиях для учителей за год увеличилась на 19% - до 54,4 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Медианная предлагаемая зарплата учителя с января по август 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличилась на 19% и составила 54,4 тыс. рублей", - говорится в итогах исследования.

Больше всего учителям готовы платить в Чукотском АО - 115 тыс. рублей, Москве - 86,3 тыс. рублей, Ямало-Ненецком АО - 85 тыс. рублей, Камчатском крае - 85 тыс. рублей, и Республике Тыва - 80 тыс. рублей. Меньше всего педагогам готовы предложить в Еврейской АО - 28,5 тыс. рублей.

Согласно результатам исследования, с января по август в 2025 году в России было открыто более 71,6 тыс. вакансий для педагогов, тогда как за такой же период прошлого года - 73,6 тыс. По данному показателю лидирует Москва - здесь с начала года было опубликовано более 16,7 тыс. предложений (23% от всех вакансий). Также лидирующие позиции занимают Санкт-Петербург - 10 тыс. (14%), Московская область - более 3,9 тыс. (5%), Краснодарский край - 3,1 тыс. (4%), Свердловская область - 2,8 тыс. (4%), Республика Татарстан - 2,7 тыс. (4%), Нижегородская - 2,2 тыс. (3%) и Новосибирская - 1,7 тыс. (2%) области.

"Дефицитной профобласть "Наука и образование" формально в этом году в России не была - hh.индекс или индекс конкуренции с января по июль 2025 года колебался от 8,3 до 9,2 резюме на вакансию при норме от 4 до 8. Однако представители научного и образовательного сообщества повсеместно отмечают, что сталкиваются с весьма серьезными трудностями в подборе персонала. Данная тенденция довольно парадоксальна и является общей для всего рынка. В профицитных областях найти сотрудника с необходимыми навыками, экспертизой и опытом, а также согласного на финансовые условия вакансии, оказывается довольно сложно и требует вдвое больше времени, чем 3-5 лет назад", - отметила директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова.

Резюме учителей

При этом число резюме от соискателей в профобласти "Наука и образование" показало положительную динамику год к году - рост на 18%. "Хотя формально резюме учителей много, значительная часть из них размещена репетиторами и преподавателями различных онлайн-школ. Поэтому, когда речь заходит об общеобразовательных учреждениях, уровень конкуренции значительно ниже, и нехватка учителей ощущается более остро", - уточнила Игнатова.

Среди популярных навыков, которые работодатели хотят видеть у преподавателей, можно выделить "обучение и развитие", "организация учебного процесса", "грамотная речь", "организаторские навыки" и "работа в команде". Реже встречаются в описании вакансий такие навыки, как "проведение инвентаризации", "организация управления данными", "менеджмент", "ведение проектной документации", "наблюдательность", "нейросети", "разработка инструкций" и "системный анализ".