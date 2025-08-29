Как сообщил Дмитрий Чернышенко, в пятиэтажном учебном корпусе одновременно могут находиться 1,7 тыс. студентов

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Новый корпус поточных аудиторий открыли в Новосибирском государственном университете (НГУ) при участии вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

"Это замечательный подарок, ничего не может быть больше лучше в преддверии Дня знаний. Мы вводим в жизнь, можно сказать, новый учебный корпус, где одновременно могут находиться 1,7 тыс. студентов", - сказал вице-премьер.

Общая площадь пятиэтажного корпуса почти 16 тыс. кв. м. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта было получено в декабре 2024 года. С того момента велось оснащение корпуса. В здании размещены студенческий проектный центр, библиотека, книжный магазин, коворкинги, четыре поточные аудитории, в каждой из которых лекции могут слушать более 400 студентов.