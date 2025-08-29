В медицинских организациях узкие специалисты укрепляют как первичное звено, так и оказывают специализированную помощь

ДОНЕЦК, 29 августа. /ТАСС/. Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК) каждый месяц направляет 30-35 специалистов для работы с пациентами в различных населенных пунктах ДНР. Об этом сообщил ТАСС замминистра здравоохранения республики Константин Масников.

"К нам в регион ежемесячно прибывает порядка 30-35 специалистов, которых к нам направляет Федеральный центр медицины катастроф. Это узкие специалисты, которые оказывают помощь гражданам республики в различных населенных пунктах. В медицинских организациях они укрепляют у нас как первичное звено, так и оказывают специализированную помощь", - сказал Масников.

Он добавил, что ФЦМК оказывает также методическое и практическое содействие в организации медпомощи, в частности, коллегам из Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.