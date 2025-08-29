Это решение было принято в связи с необходимостью восстановления поврежденных украинскими атаками вышек сотовой связи

БЕЛГОРОД, 29 августа. /ТАСС/. Более 4 тысяч раций раздали с начала специальной военной операции жителям приграничных населенных пунктов Белгородской области на период восстановления поврежденных украинскими атаками вышек сотовой связи. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"Сотовая связь в приграничье - особая, очень сложная ситуация из-за постоянных обстрелов и невозможности восстановления. Поэтому стараемся помочь всем, чем можем. За все время проведения специальной военной операции мы в приграничных селах раздали вместе с главами муниципальных образований более 4 тыс. радиостанций" - сказал Гладков.

По словам губернатора, только за последнюю неделю жители белгородского приграничья получили около 150 раций. "Конечно, это не решение проблемы. Решение проблемы - это работа аварийных бригад, но, еще раз повторю, к сожалению, из-за оперативной обстановки, постоянной атаки дронов это зачастую невозможно. Мы будем стараться делать все, что в наших силах, для того, чтобы связь с внешним миром у наших жителей была всегда" - добавил губернатор.