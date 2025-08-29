В ЛНР апробация системы оценок за поведение в школах продлится четыре месяца

Особое внимание уделят тому, как нововведение влияет на дисциплину и мотивацию учеников

ЛУГАНСК, 29 августа. /ТАСС/. Минобразования Луганской Народной Республики отводит четыре месяца на апробацию системы оценок за поведение в школах региона. При подведении первых итогов оценивания поведения особое внимание уделят тому, как нововведение влияет на дисциплину и мотивацию учеников. Об этом ТАСС сообщил глава Минобразования ЛНР Иван Кусов.

"На апробацию системы оценивания поведения берем четыре месяца. В течение этого времени будут собираться промежуточные результаты, которые обсудят с профессиональным сообществом, педагогами и родителями. Особое внимание будет уделяться тому, как нововведение влияет на дисциплину, мотивацию учеников, атмосферу в классах, а также на возможную дополнительную нагрузку для учителей", - сказал он.

Кусов уточнил, что в случае положительных результатов нововведения с января 2026 года систему оценок за поведение могут внедрить во всех школах России и, соответственно, ЛНР.

Ранее в Минпросвещения РФ сообщали, что всего определены 84 образовательные организации, в которых с 1 сентября начнется эксперимент по выставлению оценок за поведение, в частности, это школы Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики, Республики Мордовия. Как заявлял ТАСС Кусов, с 1 сентября система оценивая поведения обучающихся запустится в 11 пилотных школах ЛНР. На данный момент ведомство предлагает учреждениям самостоятельно выбрать одну из трех предложенных моделей оценивания поведения: двухуровневую, трехуровневую или пятиуровневую.