Пассажиры "Уральских авиалиний" вылетели из Сочи в Москву на резервном самолете

Рейс задержали более чем на 10,5 часов из-за технических проблем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Резервный самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" вылетел с пассажирами из Сочи в Москву, после возврата судна в аэропорт вылета по технической причине. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Ранее вылет самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Сочи - Москва задержали более чем на 10,5 часов из-за технических проблем. Пассажирам предоставили питание и размещение в гостиницах, авиакомпания оперативно отправила в Сочи резервный самолет.

"Резервное воздушное судно с пассажирами отправлено из Сочи в Москву (Домодедово) в 07:14 (мск)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "Уральских авиалиний" уточнили, что Airbus A321, выполнявший рейс U6-378 по маршруту Сочи - Москва (Домодедово), вернулся в аэропорт вылета, предварительно, "из-за отказа одного из двигателей". "Благодаря профессиональным и слаженным действиям экипажа посадка выполнена благополучно", - пояснили в пресс-службе.