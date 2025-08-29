В топ-10 также вошли Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada Vesta

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Отечественная Lada Granta и американский Ford Focus стали лидерами среди наиболее часто приобретаемых россиянами моделей авто с ценником в пределах 1 млн рублей в августе 2025 года. Об этом говорится в исследовании "Сберавто", материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

"Lada Granta и Ford Focus возглавили топ онлайн-продаж авто стоимостью до 1 млн рублей", - сказано в исследовании.

В топ-10 наиболее востребованных среди россиян моделей автомобилей стоимостью в пределах 1 млн рублей также вошли Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada Vesta, Volkswagen Polo, Chevrolet Cruze, Opel Astra, Skoda Octavia, BMW 3 Series.

По данным "Сберавто", медианный чек на онлайн-покупку авто в России составил 1 млн рублей. Крупнейшую долю в этом сегменте занимают отечественные бренды (16%, включая Lada, "Москвич" и УАЗ).

На автомобили брендов из Южной Кореи (Kia, Hyundai) приходится 15% всех сделок, из Германии (Volkswagen, BMW, Opel, Mercedes-Benz, Audi) - 13%. На долю брендов из США (Ford и Chevrolet) приходится 9% от общего объема авто, приобретаемых дешевле миллиона рублей, а на долю японских брендов (Toyota, Nissan, Honda и Mazda) - 8%.

В исследовании также отмечается, что наибольшая часть онлайн-сделок в сегменте до 1 млн рублей приходится на покупку авто возрастом от 10 до 15 лет. При этом покупатели чаще всего выбирают машины 2012 года выпуска, которые составляют 12% всех приобретаемых авто в исследуемой выборке. Популярны также автомобили 2008 года, на которые приходится 10% продаж, и модели 2011 года (9%).