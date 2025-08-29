Строительство двух новых общежитий НГУ оценили в 10 млрд рублей

Каждый из них будет вместимостью примерно по 1 тыс. мест

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Строительство на месте старых двух новых общежитий Новосибирского государственного университета (НГУ), предварительно, оценивается в сумму более 10 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС на полях форума "Технопром-2025" директор вуза Михаил Федорук.

Летом 2024 года в ходе посещения Новосибирска главой правительства России Михаила Мишустина, Федорук рассказал ему о нехватке площадей для размещения студентов. Позднее глава региона Андрей Травников поручил проработать вопрос строительства третьей и четвертой очередей вуза.

"Мы планируем на месте двух старых общежитий НГУ, а именно №9 и 10, где у нас живут геологи и гуманитарный факультет построить два новых корпуса. Каждый из них вместимостью примерно по 1 тыс. мест. По моим оценкам, это будет более 10 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

Ранее он сообщал, что работы по строительству могут начаться уже в 2027-2028 годах. Ректор отметил, что несмотря на то, что университет продолжает строительство кампуса на территории вуза остается все меньше места, поэтому новые здания могут быть построены только на месте старых общежитий НГУ. "Сейчас строится новое общежитие СУНЦ НГУ на 625 мест, но для этого пришлось снести старый учебный корпус. В 2027 году, максимум в начале 2028 года, оно будет завершено, и наши ученики станут жить в новых комфортабельных общежитиях", - добавил Федорук.

С сентября начнутся занятия в новом корпусе поточных аудиторией с библиотекой, который уже введен в эксплуатацию. Теплый переход соединяет центр с действующим учебным корпусом НГУ. В 2024 году уже были введены в эксплуатацию учебный корпус, досуговый центр физматшколы при НГУ и комплекс общежитий. Занятия в новых зданиях начались в осенью прошлого года.

XII Международный форум технологического развития "Технопром-2025" проходит в Новосибирске с 27 по 29 августа. Ключевая тема в этом году - "Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства". ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.