Против исполнителя одной из ролей в сериале "Папины дочки" с 2022 по 2024 годы открыли 10 исполнительных производств

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Актер Михаил Казаков имеет задолженность на сумму более 1,8 млн рублей, свыше 1,4 млн рублей из которой по кредитам и исполнительным сборам по ним. Это следует из судебных и иных материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, в период с 2022 по 2024 годы в отношении Казакова открыты 10 исполнительных производств. Пять из них касаются взыскания задолженности по кредитам, три прекращены из-за невозможности установить местонахождение должника, его имущества или получить сведения о наличии принадлежащих ему денег и других ценностей исполнительные производства прекращены (п. 3. ч. 1. ст. 46 закона "Об исполнительном производстве"). Сумма взыскиваемого долга по кредитам и исполнительным сборам составляет более 1,4 млн рублей.

Кроме того, за 2023 год на Казакова было возбуждено четыре производства по исполнительным листам, выданным Заволжским районным судом Твери, общая сумма долга превышает 426 тыс. рублей, а сумма исполнительных сборов достигает почти 10 тыс. рублей. В отношении актера также открыто производство о взыскании госпошлины, оно также прекращено (п. 3. ч. 1. ст. 46 закона "Об исполнительном производстве").

Казаков сыграл роль Полежайкина в сериале "Папины дочки".