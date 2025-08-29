В МВД рассказали, как телефонные мошенники обманывают детей

Аферисты ищут несовершеннолетних жертв в соцсетях, играх и чатах

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Схемы обмана мошенников можно разделить на пять последовательных этапов, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Как мошенники обманывают подростков: пять этапов <...> Выбор цели: дети и подростки - в зоне риска. Мошенники ищут их в соцсетях, играх, чатах", - сказали в управлении.

Далее следует этап завоевания доверия, когда аферисты представляются "курьером", "техподдержкой" или "учителем" и создают срочную ситуацию: "аккаунт заблокирован", "ошибка в доставке". Третий этап заключается в давлении и изоляции. "Подключают "следователя", угрожают арестом родителей. Переводят общение в Telegram. Запрещают говорить с семьей", - рассказали в УБК.

Четвертый и пятый этапы - принуждение к действиям и исчезновение. Так, аферисты говорят о необходимости "перевести деньги на безопасный счет", "задекларировать средства", "пройти проверку", а затем, получив деньги, исчезают. Ребенок при этом остается один на один с паникой и последствиями.

"Главное: ни один официальный орган не требует денег или кодов по телефону. Говорите с детьми. Объясняйте: если страшно - звони родителям", - напомнили в киберполиции.