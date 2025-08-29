Минтруд ЛНР назвал самые востребованные специальности в регионе

В республики больше всего не хватает водителей, швей и электромонтеров

ЛУГАНСК, 29 августа. /ТАСС/. Специальности водителя, швеи, электромонтера - одни из самых востребованных в Луганской Народной Республике. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда региона, наибольшее число вакансий в Луганске, Стаханове, Свердловске, Алчевске, Красном Луче и Краснодоне.

"Наиболее востребованными рабочими профессиями в республике на 1 августа являются: водитель автомобиля, швея, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрослесарь подземный, машинист подземных установок, а также такие специальности, как медицинская сестра, учитель, бухгалтер, воспитатель, инженер", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что всего на данный момент в базе Республиканского центра занятости населения ЛНР актуально более 14 тыс. вакансий. "Наибольшее количество вакансий в следующих городах: Луганск, Стаханов, Свердловск, Алчевск, Красный Луч, Краснодон", - уточнили в региональном Минтруда.

Ранее в Минтруда ЛНР сообщали ТАСС, что в целом Республиканский центр занятости населения с января нашел работу для 2,4 тыс. человек, включая жителей Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.