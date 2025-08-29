Эксперт Горелкин предупредил об опасности использования ИИ в качестве психолога

Модели вежливы и максимально поддерживают своего собеседника, чего не делает психолог, так как у него другая задача, считает Алексей Горелкин

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Обращение за психологической помощью к искусственному интеллекту может усугубить проблему. Такое мнение ТАСС выразил эксперт в области кибербезопасности Института экономики роста им. П. А. Столыпина Алексей Горелкин, отметив, что подобные психологические консультации с нейросетью приводят к деструктивным последствиям.

Ранее было замечено, что люди чаще обращаются с психологическими проблемами к искусственному интеллекту, а не к живым специалистам.

"Все Large Language Model (LLM) вежливы с собеседником и направлены на его поддержку, в то время как сеанс психотерапии сложнее и не всегда приятнее. Модели вежливы и максимально поддерживают своего собеседника, чего не делает психолог, так как у него другая задача - помочь человеку решить проблему", - считает Горелкин.

По его мнению, по этой причине люди начинают перекладывать функции психотерапевта на непригодную для этого LLM, как следствие получают усугубление психологических проблем. "Непонимание того, как работают LLM, к которым относятся все ChatGPT и GigaChat, приводит к тому, что люди относятся к ним, как к некому оракулу, который знает истину, что на самом деле очень далеко от реальности", - отметил собеседник агентства .

Усугубление ситуации

Эксперт рассказал, что известны случаи, когда у параноиков усугублялся бред после общения с нейросетью. "Были случаи, что нейронки убеждали людей с проблемами в психике, что они и есть бог", - рассказал Горелкин.

В последнее время, по его словам, у людей, помимо проблем из клинической психологии, возникают проблемы и на бытовом уровне. "Известны случаи семейных разводов из-за того, что один из партнеров пообщался с LLM и решил, что его абъюзят, на основании информации от нейронки", - подчеркнул эксперт.

Однако бояться того, что нейросети заменят психологов, не стоит, убежден Горелкин. "Анализ человека и его поведения, а также выбор наиболее эффективной стратегии лечения и помощи - это нетривиальная задача, с которой даже специалисты справляются не сразу, методом отработки гипотез. А нейронки только усугубляют состояние человека, потому что порой поддерживают в беседе даже бредовые мысли и идеи", - заключил он.