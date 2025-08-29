Аэропорт работает в штатном режиме

СОЧИ, 29 августа. /ТАСС/. В международном аэропорту Сочи задерживаются шесть рейсов по состоянию на утро пятницы из-за позднего прибытия самолетов. Сам аэропорт работает в штатном режиме, сообщили ТАСС в ее пресс-службе.

"Мы работаем штатно. На текущий момент есть шесть задержанных рейсов (более 2 часов) в связи с поздним прибытием воздушных судов", - сказали в пресс-службе.

Там также уточнили, что авиакомпании информируют пассажиров задержанных рейсов об изменениях в расписании и оказывают услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Ночью 28 августа в аэропорту Сочи действовало ограничение на прием и выпуск самолетов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В пресс-службе аэропорта Сочи предупреждали, что в ближайшие два дня возможны переносы и отмены рейсов.