Всего в регионе работают 340 детсадов

ЛУГАНСК, 29 августа. /ТАСС/. Ремонт 20 детских садов намерены выполнить в муниципалитетах Луганской Народной Республики до конца года, два из них восстановят по федеральной программе "Модернизация дошкольных систем образования". Об этом ТАСС сообщил глава Минобразования ЛНР Иван Кусов.

"В 2025 году запланированы капитальные ремонты в 20 садах, в том числе два сада [отремонтируют] по федеральной программе "Модернизация дошкольных систем образования" за счет федерального бюджета и 18 садов планируется отремонтировать силами регионов-шефов", - сказал он.

Кусов уточнил, что всего в регионе работают 340 детсадов, в них функционируют 294 ясельные группы.