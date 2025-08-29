Народный фронт объявил новый сбор для закупки средств защиты военных и медиков

Сбор предусматривает широкий перечень средств - от антитепловизионных пончо и бронежилетов, удерживающих бойца на воде, до модульной защиты автомобилей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Народный фронт запускает новый сбор средств для закупки современного защитного снаряжения для участников специальной военной операции и гражданского медицинского персонала, сообщили ТАСС в движении.

На собранные средства планируется приобрести несколько тысяч единиц оснащения, включая инновационные разработки отечественных изобретателей. "Народный фронт запускает новый сбор, чтобы помочь защитить бойцов и гражданских медиков", - сказали в движении.

В перечень входят негорючие костюмы для экипажей танков и БМП, комплекты для разминирования, противоосколочные жилеты и маты, а также костюмы, снижающие тепловизионное излучение. Особое внимание уделено защите медиков - водителей и фельдшеров скорой помощи. Для того чтобы поддержать бойцов на передовой, нужно зайти на сайт "Все для Победы!" и перечислить любую посильную сумму.

"Средства защиты в зоне специальной военной операции всегда необходимы нашим ребятам. Есть новые типы и виды, которые мы только тестировали, а сейчас можем уже в достаточно большом количестве поставлять на фронт. При этом средства защиты будут направлены не только военным, но и гражданскому медицинскому персоналу", - отметил заместитель руководителя исполкома Народного фронта Сергей Горбунов.

Сбор предусматривает широкий перечень средств - от антитепловизионных пончо и бронежилетов, удерживающих бойца на воде, до модульной защиты автомобилей. Некоторые образцы уже успешно прошли испытания в зоне СВО.

"Народный фронт объявляет сбор, который призван поставить на фронт современные средства защиты. Даже небольшие суммы важны: 100 рублей от одного человека в масштабах всей страны превращаются в ощутимую помощь. Каждый может быть причастен к этому делу и приблизить нашу победу", - подчеркнул член центрального штаба Народного фронта, военный корреспондент Александр Коц.