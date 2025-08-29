"Яндекс такси": спрос на такси утром 1 сентября может вырасти до 25%

В сервисе отметили, что базовые тарифы не изменятся

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Спрос на такси утром 1 сентября может вырасти на 20-25%, из-за чего могут повыситься цены, сообщили в "Яндекс такси".

"В День знаний, который в этом году выпадает на понедельник, пик заказов ожидается в районе 7-9 утра и держится до 10:00 - к началу линеек, после чего спрос стабилизируется. Количество желающих поехать на такси в среднем увеличится на 11% по сравнению с началом предыдущей недели. В зависимости от района и времени поездок может стать больше на 20-25%", - говорится в сообщении.

В сервисе отметили, что базовые тарифы не изменятся, но в период наибольшего ажиотажа может автоматически включиться повышающий коэффициент. Он временно срабатывает во время большого наплыва заказов, когда водителей не хватает, объясняют в "Яндекс такси". Как советуют в компании, чтобы сэкономить в моменты пикового спроса, заказывать машину лучше на 10-15 минут раньше или позже ровных часов, например, в 07:45, а не в 08:00.

Всего с января 2025 года в "Яндекс такси" совершено 48,5 млн поездок с детьми. Число активных водителей с креслами, люльками и бустерами (ДУУ) к началу школьного сезона выросло на 34% за прошедший год. Однако в праздник на линии их может быть недостаточно - часть водителей повезут своих детей в школу, отмечают в компании. "Поэтому в сервисе действует ежегодное удвоение чаевых в День знаний. <...> В прошлом году в рамках этой акции пассажиры оставили чаевых в четыре раза больше, чем в любой другой день месяца, и за счет удвоения водители получили их уже в восемь раз больше", - говорится в сообщении.

Поездки с детьми в Яндекс Go выполняют только водители, которые прошли дополнительную подготовку и имеют среднюю оценку 4,95. Также они умеют правильно устанавливать и регулировать кресла, общаться с родителями и корректно реагировать на поведение маленьких пассажиров, добавили в сервисе.