МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Оценки за поведение в столичных школах вводить в этом учебном году не планируется. Об этом сообщила на пресс-конференции ТАСС заммэра столицы Анастасия Ракова.

"В этом году оценки за поведение вводить мы не планируем", - сказала Ракова.

Ранее в Минпросвещения сообщали, что всего определены 84 образовательные организации, в которых с 1 сентября начнется эксперимент по выставлению оценок за поведение, в частности, это школы Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики, Республики Мордовия.