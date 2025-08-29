Проект "IT-импульс" направлен на развитие базовых и профессиональных навыков в области ИИ среди студентов республики

ЧЕРКЕССК, 29 августа. /ТАСС/. Школу развития молодежи в сфере искусственного интеллекта "IT-импульс" планируют открыть в Карачаево-Черкесии (КЧР) на средства гранта Росмолодежи, выигранного на организованном Северо-Кавказской госакадемией (СКГА) туристическом форуме "Координата". Обучение пройдут 200 студентов республики, сообщил ТАСС директор центра молодежных проектов и инициатив вуза Расул Байрамуков.

"Проект "IT-импульс" направлен на развитие базовых и профессиональных навыков в области искусственного интеллекта среди студентов нашей республики. Его автор студент СКГА Магомед Джуккаев. Ожидается, что в региональной школе пройдут обучение 200 человек. Уровень развития технологий ИИ в Карачаево-Черкесии пока остается низким из-за нехватки квалифицированных специалистов и ограниченного доступа к качественному и доступному образованию в этой сфере", - сказал собеседник агентства

Проект предусматривает разработку образовательной программы, включающую 30 часов теоретических и 30 практических занятий. По окончании курса все обучающие материалы также разместят на сайте образовательного проекта и обеспечат к ним доступ для всех желающих. Реализовать идею, которая будет способствовать формированию кадрового потенциала необходимого для внедрения искусственного интеллекта в ключевые отрасли экономики и социальной сферы КЧР, планируется до апреля 2026 года.

"Ориентировочно школа откроется в начале следующего года. Приглашенные эксперты научат студентов таким навыкам, как нейронные сети, машинное обучение. Слушатели курса узнают, как применять свои знания на практике и решать реальные бизнес-кейсы. Завершающим этапом проекта станет хакатон "IT-импульс", а после его реализации будет сформирован клуб для участников и заинтересованных в ИИ на базе госакадемии, который станет платформой для дальнейшего обучения, обмена опытом и совместной работы над проектами", - отметил Байрамуков.

Третий форум "Координата" проходит в поселке Архыз и объединил более 100 человек. С 23 по 29 августа молодежь Северного Кавказа изучит основные тенденции и лучшие практики в сфере туризма: проводятся встречи с экспертами, лекции, квесты, тренинги по разработке социальных и коммерческих туристических проектов.

Сообщалось, что в 2025 году форум впервые стал площадкой грантового конкурса Росмолодежи. Организаторы - СКГА и министерство по делам молодежи КЧР.