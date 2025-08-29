Министр просвещения также отметил, что до конца года ожидается завершение ремонта еще свыше 580 школьных зданий

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Количество отремонтированных школ по программе капремонта составит 5,6 тыс. к 1 сентября 2025 года. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании "Единой России" и Минпросвещения по программе капитального ремонта и строительства учреждений образования.

"Мы вместе с регионами преодолели планку в 5 тыс. отремонтированных школ нарастающим итогом и эта цифра продолжает увеличиваться. А через несколько дней - к 1 сентября - мы переступим планку в 5,6 тыс. отремонтированных школ", - сказал он.

Министр также отметил, что до конца года ожидается завершение ремонта еще свыше 580 школьных зданий. Он напомнил, что в 2025 году Минпросвещения приступило к реализации двух новых программ капитального ремонта - дошкольных образовательных организаций и колледжей.

"До конца года мы должны отремонтировать 143 здания детских садов и 78 зданий профессиональных образовательных организаций, из них к 1 сентября - по этим двум программам будет сдано не менее 63 зданий", - подчеркнул он.