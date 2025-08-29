Суд рассмотрел апелляционную жалобу и постановил оставить решение первой инстанции без изменения

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение назначить заочный арест писателю Дмитрию Быкову (признан в РФ иноагентом), который заочно был арестован по обвинению в распространении недостоверной информации о российской армии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел апелляционную жалобу на заочный арест Быкова и постановил оставить решение первой инстанции без изменения", - сказали в пресс-службе.

Черемушкинский районный суд Москвы на прошлой неделе удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Быкова, обвиняемого по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти), меру пресечения в виде ареста на срок два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ.