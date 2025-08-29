Улицу в Хабаровске назвали в честь воевавшей под Сталинградом стрелковой дивизии

На улице также установлена Звезда Памяти

ХАБАРОВСК, 29 августа. /ТАСС/. Церемония присвоения улице имени "205-й стрелковой дивизии Дальневосточного фронта" состоялась в Индустриальном районе Хабаровска, сообщает пресс-служба мэрии. На улице также установлена Звезда Памяти.

205-я стрелковая дивизия была воинским соединением времен Великой Отечественной войны, сформированным в 1941 году в поселке Красная Речка под Хабаровском. В 1942 году она была переброшена под Сталинград, где понесла тяжелые потери. Из почти 12 тыс. солдат выжило всего 700 человек, а домой вернулись единицы.

"Открытие этой улицы стало возможным благодаря деятельности рабочей группы по увековечению памяти погибших защитников Отечества правительства Хабаровского края, а также наших ветеранов. Пусть эта улица станет не только местом проживания для счастливых семей, но напоминанием о подвиге отцов и дедов. Пусть каждый, проходя по ней, помнит о героях 205-й стрелковой дивизии", - приводит пресс-служба слова мэра Хабаровска Сергея Кравчука.

Как уточнили ТАСС в администрации города, это новая улица. Здесь формируется новый микрорайон города. После официальной части мероприятия участники возложили цветы к Звезде Памяти.

Кроме мэра краевой столицы в мероприятии приняли участие депутат Государственной думы Максим Иванов, председатель Законодательной думы Хабаровского края Николай Шевцов, заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-майор Андрей Козлов, участники СВО и члены их семей, руководители ветеранских и молодёжных общественных организаций, военнослужащие, почетные граждане города и жители улицы.