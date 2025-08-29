В Ленинском районе ЕАО ограничили продажу бензина из-за перебоев с поставками

Первые цистерны с ГСМ должны прийти через три дня

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Продажа бензина населению в Ленинском районе Еврейской автономной области (ЕАО) ограничена из-за перебоев с поставками, сообщает официальный Telegram-канал правительства области.

"Из-за перебоев поставок топлива продажа бензина в муниципалитете временно ограничена. В приоритетном порядке заправляют специализированную технику, машины экстренных служб, школьные автобусы. Как отметил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства ЕАО Валерий Самков, сбой произошел из-за нарушения ритмичности поставок, нарушены договоренности между поставщиками и заказчиками", - говорится в сообщении.

По информации Дальневосточной железной дороги, первые цистерны с ГСМ должны прийти в ЕАО через три дня.

"Как только топливо поступит на территорию региона, его реализация в обычном режиме будет возобновлена", - сообщает правительство.