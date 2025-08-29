В Киргизии открыли новый корпус школы имени Валентины Терешковой

Корпус рассчитан на 700 учеников, в том числе 500 мест в общежитии на территории более 2 га

БИШКЕК, 29 августа. /ТАСС/. Обновленный корпус школы-интерната имени первой женщины-космонавта Валентины Терешковой открыли в Оше на юге Киргизии. Об этом сообщили в киргизском агентстве 24.kg.

По его данным, в церемонии приняли участие президент республики Садыр Жапаров, начальник управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов, а также сама Терешкова по видеосвязи.

Корпус рассчитан на 700 учеников, в том числе 500 мест в общежитии на территории более 2 га.

"В 1979 году мы активно сотрудничали с вашей школой, и я была рада видеть, как ученики и Кыргызстана, и Ярославля вместе работают, обмениваются знаниями. Я надеюсь, что среди них выросло много специалистов, работающих на благо наших стран. Посмотрите, какой замечательный комплекс физической культуры открыт при школе, буквально рядом. Это открывает большие возможности для будущих специалистов в области спорта и здоровья", - приводит агентство слова Терешковой.

Маслов в своем выступлении рассказал о важности укрепления образовательных и культурных связей между Россией и Киргизией. Он отметил, что современное оснащение школы, новые корпуса и подарки от российской стороны помогут детям получать качественное образование и развивать свои таланты.