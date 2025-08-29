Проект призван через интерактивный формат настольной игры привлечь молодежь к изучению родных языков, развитию навыков фонетики, грамматики и лексики

ЧЕРКЕССК, 29 августа. /ТАСС/. Образовательную настольную игру "Мост поколений" для сохранения и популяризации национальных языков Карачаево-Черкесии (КЧР) создадут на средства гранта Росмолодежи в 2026 году. Об этом сообщил ТАСС директор центра молодежных проектов и инициатив Северо-Кавказской государственной академии (СКГА) Расул Байрамуков.

"Проект призван через интерактивный формат настольной игры привлечь молодежь к изучению родных языков, развитию навыков фонетики, грамматики и лексики. Его уникальность в том, что таких практик в КЧР еще нет. "Мост поколений" - не просто настольная игра, а новый образовательный инструмент, который объединит традиции и современные методы обучения, может быть интегрирован в образовательные программы и масштабирован в дальнейшем, в том числе в цифровом формате. Полностью реализовать проект планируется в 2026 году", - сказал собеседник агентства.

Проект вошел в число победителей грантового конкурса Росмолодежи, который проводился на Северо-Кавказском молодежном туристическом форуме "Координата". На его реализацию будет выделено 450 тыс. рублей. Инициатор - студентка СКГА Арина Боташева. Команда проекта проведет исследование языковых особенностей народов республики, разработку концепции и дизайна игры, организует игровые сессии и презентации в вузах КЧР. "Среди студенческой молодежи наблюдается низкий уровень знания родных языков. Создание интерактивного образовательного ресурса позволит школьникам и студентам практиковать родные языки в увлекательной форме, укрепит чувство идентичности, создаст площадку для межкультурного диалога и сохранит культурное наследие через вовлечение молодого поколения", - отметил Байрамуков.

Третий форум "Координата" проходит в поселке Архыз и объединил более 100 человек. С 23 по 29 августа молодежь Северного Кавказа изучит основные тенденции и лучшие практики в сфере туризма: проводятся встречи с экспертами, лекции, квесты, тренинги по разработке социальных и коммерческих туристических проектов.

Сообщалось, что в 2025 году форум впервые стал площадкой грантового конкурса Росмолодежи. Организаторы - СКГА и министерство по делам молодежи КЧР.