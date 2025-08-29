Меры направлены на усиление правового регулирования, повышение прозрачности и защиту национальных интересов, отметил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу два новых федеральных закона, усиливающих ответственность и вводящих дополнительные ограничения для иностранных агентов. Об этом сообщил председатель думской комиссии по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

По его словам, новые нормы направлены на укрепление правового регулирования, повышение прозрачности и защиту национальных интересов в условиях нарастающего внешнего давления. Депутат отметил, что изменения нацелены не столько на ограничение прав, сколько на предотвращение скрытых форм вмешательства и обеспечение законности и прозрачности в общественной жизни.

Первый закон вводит ряд ограничений для иностранных агентов. В частности, им запрещается заниматься просветительской деятельностью, а организациям, признанным иноагентами, - работать в сфере образования. Как пояснил Пискарев, эта мера должна защитить общественное сознание от идеологического влияния извне, способного искажать историческую память и национальные ценности.

Кроме того, некоммерческие организации, имеющие статус иноагентов, больше не смогут включаться в реестр социально ориентированных НКО. По словам парламентария, это исключает возможность использования государственных механизмов поддержки в интересах структур, связанных с политическими задачами иностранных государств.

Еще одно нововведение касается запрета на получение иностранными агентами финансовой помощи из муниципальных бюджетов. Также им будет закрыт доступ к участию в органах управления государственных корпораций, что, по замыслу авторов закона, должно защитить стратегически важные отрасли от внешнего влияния.

Усиление ответственности

Второй закон связан с усилением ответственности. Он предусматривает административные штрафы за невыполнение законных требований Министерства юстиции: до 50 тыс. рублей для граждан, до 300 тыс. рублей для должностных лиц и до 500 тыс. рублей для организаций. Пискарев подчеркнул, что это позволит повысить эффективность контроля, поскольку без санкций требования к иностранным агентам рискуют оставаться формальными.

Закон также впервые закрепляет ответственность за неправильную маркировку материалов иностранными агентами. Статус организации или лица должен указываться строго по установленной форме, что, как отметил депутат, исключает попытки скрыть или исказить информацию и обеспечивает прозрачность источников.