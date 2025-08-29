Участниками обсуждения станут представители администрации президента России, главы регионов и федеральные эксперты

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Наиболее эффективные социальные проекты Дальневосточного федерального округа обсудят в рамках "Клуба губернаторов" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

"На полях ВЭФ при участии Экспертного института социальных исследований (АНО ЭИСИ) состоится сессия, посвященная внедрению подходов и методов социальной архитектуры в управленческую практику регионов Дальнего Востока, а также изучению наиболее эффективных социальных проектов ДФО", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что участниками обсуждения станут представители администрации президента РФ, главы российских регионов и федеральные эксперты. В рамках сессии они обсудят, как социальная архитектура помогает проектировать уровень жизни в ДФО и как использовать существующий опыт развития регионов ДФО для решения актуальных проблем и задач социально-экономического развития в масштабах страны.

"Одно из важнейших направлений опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока связано с повышением качества жизни людей. Для этого уже созданы и внедрены такие инструменты, как программа "Гектар" по бесплатному выделению земли, льготная дальневосточная ипотека. Строится арендное жилье для врачей, учителей и молодых специалистов, молодые семьи получают поддержку со стороны государства, с помощью единой президентской субсидии модернизируется социальная инфраструктура, по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина осуществляется масштабный проект по преобразованию 25 дальневосточных городов. На Восточном экономическом форуме мы рассмотрим эффективность этих социальных инструментов, а также обсудим, как еще можно улучшить жизнь дальневосточников", - отметил Трутнев.

На сессии будут представлены конкретные практики и инструменты социальной архитектуры, позволяющие запускать социальные изменения на Дальнем Востоке. Кроме того, эксперты оценят перспективы тиражирования наиболее эффективных решений в масштабах России.

Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ пройдет порядка 90 тематических сессий, разделенных на семь блоков.