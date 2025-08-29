Почти половина случаев заболевания приходится на Демократическую Республику Конго

ЖЕНЕВА, 29 августа. /ТАСС/. Более 34 тыс. человек заразились с начала 2025 года оспой обезьян, также именуемой mpox ("эмпокс"), почти половина случаев заболевания приходится на Демократическую Республику Конго (ДРК). Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечается в ее информационном бюллетене, с 1 января по 31 июля 2025 года в 84 странах мира 34 386 человек заболели mpox, 138 умерли. В ДРК с начала зарегистрировали 15 377 подтвержденных лабораторным путем случаев болезни, включая 30 с летальным исходом. В Уганде заболели 6 522 человека и 35 умерли. В Сьерра-Леоне число заболевших достигло 5 149, в 52 случаях болезнь закончилась смертью.

В июле 2025 года 47 стран сообщили в общей сложности о 3 924 подтвержденных случаях mpox, включая 30 случаев смерти. В Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана в июле был зарегистрирован рост заболеваемости, в то время как в Африканском и Европейском регионах, а также в Америке - снижение.

Режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении в связи с mpox первоначально действовал с июля 2022 года по 11 мая 2023 года. Его отменили ввиду уменьшения заболеваемости, однако 14 августа 2024 года глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус вновь объявил режим ЧС из-за вспышки болезни в Африке.

Mpox - вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку зарегистрировали в 1970 году на территории ДРК.