Аэропорт Ижевска будет носить имя оружейника Михаила Калашникова

В выборе имени для аэропорта приняли участие больше 70 тыс. жителей Удмуртии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 августа. /ТАСС/. Аэропорту города Ижевска будет присвоено имя оружейника Михаила Калашникова, сообщил в Telegram-канале глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Друзья, наш новый аэропорт будет носить имя Михаила Тимофеевича Калашникова - так решили вы. Сегодня Общественная палата республики подвела окончательные итоги голосования. Дальше мы отправляем результаты в Общественную палату России на утверждение - такова процедура", - написал Бречалов.

По его словам, в выборе имени для аэропорта на разных этапах приняли участие больше 70 тыс. жителей республики.

Гендиректор авиакомпании "Ижавиа" Александр Синельников отметил, что в терминале будут размещены вдохновляющие высказывания Калашникова. "Слова будут встречать и провожать каждого пассажира, напоминая о важности простоты, красоты и защиты своей Родины", - написал он.

Михаил Калашников - российский конструктор стрелкового оружия, дважды Герой Социалистического труда (1958, 1976), Герой РФ (2009). Создатель автомата АК-47, ручного и танкового пулеметов Калашникова. Лауреат Сталинской (1949) и Ленинской премий (1964), Государственной премии РФ (1997). Калашников родился в 1919 году в селе Курья Алтайской губернии, умер 23 декабря 2013 года в Ижевске.

Строительство нового терминала в аэропорту началось в 2023 году. По планам, это позволит нарастить пропускную способность действующего аэровокзала вдвое. Проектная мощность нового терминала составит 400 пассажиров в час. Площадь нового здания - более 10 тыс. кв. метров. Аэропорт Ижевска расположен в 15 км восточнее центра города, обслуживает внутренние пассажирские и грузовые рейсы.