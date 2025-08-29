Бывшие взломщики МЭШ стали сотрудниками платформы

По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, талантливые люди в сфере IT всегда пользуются спросом, власти привлекают их к работе на цифровых сервисах столицы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Несколько молодых людей, которые пару лет назад пытались взломать Московскую электронную школу (МЭШ), в настоящее время работают на этой платформе. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Три или четыре молодых человека в предыдущие годы, практически успешно справившихся с этой задачей [взлома], работают теперь на базе МЭШ", - рассказала Ракова.

По ее словам, талантливые люди в сфере IT всегда пользуются спросом, власти привлекают их к работе на цифровых сервисах столицы.

"Московская электронная школа" - совместный проект департамента образования и науки и департамента информационных технологий, реализуемый с 2016 года. Это единая цифровая образовательная платформа для учеников, учителей и родителей. Среди основных сервисов "МЭШ" - библиотека учебных материалов, электронный журнал, электронный дневник, "Москвенок" и "Портфолио учащегося".