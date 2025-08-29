С подобной просьбой к вице-премьеру России обратилась директор НОЦ "Кузбасс-Донбасс" Ирина Ганиева

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко согласился помочь в создании фабрики по выращиванию саженцев для рекультивации закрытой корневой системы на базе Донецкого государственного университета. Об этом он сообщил в рамках форума "Технопром-2025", отвечая на просьбу разработчика проекта НОЦ "Кузбасс-Донбасс".

"Дмитрий Николаевич, нам очень хочется такую же фабрику создать на базе Донецкого государственного университета. Потому что мы считаем, что потребность Донецкой Народной Республики в рекультивации огромна. <…> И вот эти саженцы они могли бы эту проблему там действительно решить, сейчас она пока [действует] на базе Кемеровского государственного университета", - обратилась к вице-премьеру директор НОЦ "Кузбасс-Донбасс" Ирина Ганиева.

"Дайте мне больше информации про эту фабрику. <…> Обязательно поможем", - сообщил Чернышенко.

Ганиева также сообщила, что НОЦ "Кузбасс-Донбасс" создал единственную в России мега-фабрику по выращиванию саженцев для рекультивации закрытой корневой системы. Она действует на базе Кемеровского госуниверситета. По словам Ганиевой, ежегодно там выращиваются 3 млн саженцев, 1 млн уже ушел на рекультивацию в Кузбасс, Новосибирскую и Омскую области.

О форуме

XII Международный форум технологического развития "Технопром-2025" проходит в Новосибирске с 27 по 29 августа. Ключевая тема в этом году - "Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства". ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.