МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Нобелевская премия за последние 10 лет утратила былой авторитет в глазах россиян. Об этом ТАСС заявил генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. В последние месяцы в прессе активно обсуждается тема выдвижения президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира.

"Будет Нобелевская премия у Дональда Трампа или не будет, россиянам, честно говоря, все равно, - сказал Федоров. - Потому что сам авторитет Нобелевской премии в России сейчас очень низкий".

Он напомнил, после чего к Нобелевской премии в России начали относиться без особого уважения. "Знаете, когда он обрушился? В 2013 году, когда Россия предотвратила американскую интервенцию в Сирии, организовав вывоз из Сирии химического оружия. Это была личная заслуга Владимира Путина. А Нобелевскую премию за это получила почему-то ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия", - подчеркнул он.

Ежегодные премии по физике, химии, литературе, физиологии и медицине и премия мира были учреждены согласно завещанию изобретателя и промышленника Альфреда Нобеля (1833-1896), они присуждаются с 1901 года. Административным органом премий является Нобелевский фонд, созданный в 1900 году (находится в Стокгольме). В 1968 году Государственный банк Швеции по случаю своего 300-летия основал "премию по экономике памяти Альфреда Нобеля". Она присуждается с 1969 года вместе с Нобелевскими наградами по тем же правилам, но финансируется Госбанком.

