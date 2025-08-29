В некоторых школах Москвы преподают арабский, амхарский и корейский языки

Чуть больше 70 школ выбрали китайский язык, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Редкие языки, среди которых арабский, амхарский и корейский, преподают в некоторых столичных школах. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Чуть больше 70 школ выбрали на сегодняшний день китайский язык. <...> Одна школа выбрала арабский язык. Есть одна школа, которая выбрала государственный язык Эфиопии (амхарский - прим. ТАСС). И одна школа изучает еще корейский язык", - рассказала Ракова.

Она добавила, что самыми популярными языками для изучения являются испанский, французский и итальянский. Базовым языком во всех школах является английский.