Осадки не прогнозируются

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. День знаний в Санкт-Петербурге в этом году ожидается относительно теплым - воздух прогреется до плюс 20 градусов, при этом осадки не прогнозируются. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

"Первое сентября становится понятнее, ночью успевает уйти циклон с территории Ленинградской области, и погода улучшается. Так что уже практически с утра осадков не должно быть, солнце днем появится, и воздух прогреется до плюс 20 градусов. Ну а утром в районе 9-10 часов температура воздуха плюс 15-16 градусов", - написал Колесов, отметив, что в прогнозе еще возможны корректировки.

При этом циклон принесет дожди в ночь на 1 сентября, добавил синоптик. В первую неделю сентября как в Петербурге, так и в Ленинградской области будет преобладать теплая и сухая погода.