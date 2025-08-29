ФНПР предлагает признавать награды профсоюзов при присвоении звания "Ветеран труда"

По отраслям экономической деятельности есть разница в числе наград

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением признавать награды профсоюзных организаций при присвоении почетного звания "Ветеран труда". Об этом сообщается на сайте ФНПР.

"ФНПР предлагает рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство и наделить федеральные органы исполнительной власти полномочиями по учету профсоюзных наград при присвоении звания "Ветеран труда". Цель инициативы - устранить неравенство между работниками различных организаций и обеспечить справедливое признание заслуг профсоюзных активистов, внесших значительный вклад в развитие трудовой сферы страны", - говорится в сообщении.

В ФНПР привели данные Минтруда, согласно которым количество россиян, отмеченных ведомственными знаками, дающими право на присвоение звания "Ветеран труда", увеличилось с 125 344 человек в 2016 году до 159 337 человек в 2022 году. Всего за шесть лет было награждено 929 839 человек

При это отмечается, что по отраслям экономической деятельности есть разница в числе наград. Так, за шесть лет по линии Минпромторга наградили всего 492 человека, в то время как на долю МВД пришлось 37% от общего числа награжденных. Профсоюзы подчеркивают, что система присвоения звания остается сложной, неоднородной и характеризуется значительными региональными и отраслевыми различиями.

"Не урегулирована проблема учета профсоюзной деятельности при присвоении звания. При этом профсоюзные награды зачастую получают неосвобожденные профсоюзные активисты, чья общественная деятельность направлена на интересы их коллектива и однозначно положительно сказывается на социально-экономическом развитии их отрасли. Другой проблемой присвоения звания "Ветеран труда" является тот факт, что штатные профсоюзные работники, добросовестно отработавшие необходимый трудовой стаж и отмеченные за свою деятельность наградами ФНПР (например, "За активную работу в профсоюзах"), с 2016 года в принципе лишены возможности получить данное звание", поскольку учреждать ведомственные знаки, дающие право на его получение, уполномочены исключительно федеральные органы исполнительной власти", - пояснили в сообщении. Это создает неравенство между работниками, трудившимися в разных организациях, и противоречит принципам справедливости, считают профсоюзы.

Отмечается, что ранее постоянная комиссия Генсовета ФНПР по социальным гарантиям в своем решении отметила необходимость совершенствования системы присвоения звания "Ветеран труда" и установления единых критериев учета трудовых достижений и наград для всех категорий работников, включая штатных работников профсоюзных организаций.