В столичных образовательных учреждениях трудоустроены 100 тыс. педагогов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Около 100 тыс. педагогов работают в системе московского образования на сегодняшний день, дефицита кадров нет. Об этом сообщила на пресс-конференции ТАСС заммэра столицы Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день в московском образовании работают 100 тыс. педагогов, из них 55 тыс. учителей, менее 12 тыс. - это молодые учителя. Мы видим интерес со стороны молодежи, что радует, <...> не только со стороны выпускников педагогических вузов, но и технических вузов - МФТИ, "Бауманка" <...>. Все кадровые потребности в городе на сегодняшний день закрыты", - сказала Ракова.

По ее словам, многие молодые преподаватели приходят в школу сначала, чтобы вести кружки, а потом остаются в качестве учителей. "Всегда среди педагогов востребована хорошая математика", - добавила заммэра.

Она отметила, что в этом году в Москве небольшой прирост учеников на всех уровнях образования. На 10 тыс. детей стало больше воспитанников в детских садах, на 40 тыс. детей - в школах.