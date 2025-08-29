В ЛНР восстановили школы и детсады на 870 млн рублей

Украинская власть в свое время практически не уделяла внимания возобновлению школьного образования и инфраструктуры, отметил глава республики Леонид Пасечник

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. В Луганской Народной Республике отремонтировано девять школ и два детских сада по программе Министерства просвещения Российской Федерации, объем финансирования составил более 870 млн рублей.

Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе селекторного совещания "Единой России" о реализации программы капремонта и строительства школ, детских садов и учреждений среднего профобразования, которое провел секретарь генерального совета партии Владимир Якушев.

"Хочу доложить, что в рамках <…> программы, которую проводит Министерство просвещения Российской Федерации на территории Луганской Народной Республики отремонтировано девять школ и два детских сада, объем финансирования составляет более 870 млн рублей. Конечно же, все выделяемые средства мы в первую очередь направляем для выполнения первоочередных задач", - сообщил Пасечник.

По его словам, украинская власть в свое время практически не уделяла внимания восстановлению школьного образования и инфраструктуры.

"Мы себе четко отдаем отчет в том, что восстановление системы школьного образования является основополагающим базисом, в рамках которого мы будем воспитывать наших детей, нашу молодежь, за которыми, конечно же, наше будущее и от которых зависит будущее нашей великой страны", - подчеркнул он.

Он отметил, что, к примеру, в Белореченской школе произведен капитальный ремонт, восстановлен фасад, проведена модернизация классов, заменено отопление и канализация, налажена подача воды, проведен интернет. Школа обеспечена новой мебелью, учебниками. В школе обучается 600 учащихся. Ремонт проводил регион-шеф Санкт-Петербург. В здании школы располагается столовая, актовый зал, спортивный зал, библиотека, медпункт, 11 учебных кабинетов.

Якушев выразил благодарность руководству ЛНР за повышенное внимание к реализации программы восстановления образовательных учреждений, несмотря на продолжающиеся боевые действия. "Несмотря на такие суровые условия, в которых вы работаете, вот очень сложные и непростые, практически вы, территория, где у нас проходят боевые действия. Тем не менее, у нас нигде не являетесь отстающими. <…> И мы вас всегда приводим в пример", - отметил секретарь генсовета партии.