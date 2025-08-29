Неразорвавшиеся снаряды, пролежавшие на дне десятилетия, представляли серьезную угрозу

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Специалисты МЧС РФ подняли со дна Ладожского озера и обезвредили более 3,5 тонн боеприпасов времен войны, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Свыше 3,5 т. боеприпасов подняли со дна Ладожского озера специалисты МЧС России. С начала проведения работ по разминированию акватории Ладожского озера в Ленинградской области группировкой сил МЧС России совершено 133 спуска. Общее время подводных работ составило более 140 часов", - сказали в ведомстве.

Было обезврежено 260 боеприпасов, оставшихся со времен Великой Отечественной войны. В работах были задействованы сотрудники Центра спасательных операций особого риска "Лидер", Главного управления МЧС России по Ленинградской области, Северо-Западного поисково-спасательного отряда и Министерства обороны России.

"Неразорвавшиеся боеприпасы, пролежавшие на дне десятилетия, представляли серьезную угрозу. Основную опасность составляла возможность детонации при механическом воздействии во время судоходства, траления или рыболовных работ", - добавили в МЧС.