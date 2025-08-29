По результатам исследования, на предприятия за кражу злятся 24%, при этом на мошенников так реагирует меньшее число опрошенных - 21%

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Почти 60% россиян перестают доверять компании после утечки персональных данных, многие испытывают тревогу и злость, следует из совместного исследования "Лаборатории Касперского" и ТАСС. В целом россияне склонны после утечек быть более эмоциональными именно по отношению к компаниям-жертвам, а не к мошенникам, укравшим данные.

Большая часть россиян (56%) после утечки у компании ощущают недоверие к ней, 42% тревожатся за свои данные, которые могут быть использованы мошенниками. "Разочарование из-за некачественной защиты данных" чувствуют 37%, обман, что "компания не смогла защитить данные" - 27%. Злятся на предприятия из-за этого 24%, при этом на мошенников за кражу злится меньшее число опрошенных - 21%.

Что касается мошенников, то к ним после утечки россияне также ощущают отвращение за их действия и безнаказанность (20%), страх перед дальнейшей атакой на близких (17%).

Подавляющее число опрошенных россиян (84%) испытывают какие-либо эмоции к компаниям после утечек у них. Эмоции к тем, кто украл данные, ощущают 77%, при этом женщины более эмоциональны к мошенникам, чем мужчины (82% против 71%).

Опрос проводился внутренним исследовательским центром "Лаборатории Касперского" в июле 2025 года среди 1 тыс. человек из крупных городов России.