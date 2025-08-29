Позже состоится официальное открытие

КАЗАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Скульптура, посвященная сербскому ученому Николе Тесле, доставлена в город Иннополис в Татарстане. Позже состоится официальное открытие памятника, сообщается в Telegram-канале мэрии города.

"Памятник Николе Тесле приехал в Иннополис. <...> Сейчас памятник находится на площади Университета Иннополис. Позже его установят на постоянный постамент и состоится официальное открытие", - говорится в сообщении.

Скульптура представляет собой парящего в воздухе Теслу. В мэрии уточнили, что автором проекта стал сербский и российский художник, скульптор и академик РАН Драган Раденович.

Ранее ообщалось, что инициатива была озвучена Институтом устойчивого развития поселений к XVI Саммиту стран БРИКС, который прошел в Казани в 2024 году. Проект поддержали Министерство культуры Республики Татарстан, администрация Верхнеуслонского района, город Иннополис и Университет Иннополис.