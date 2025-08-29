При постройке судна проекта 12700 применялись новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Морской тральщик проекта 12700 шифр "Александрит" заложили на Средне-Невском судостроительном заводе ОСК. Приказом главкома ВМФ будущему морскому тральщику присвоят имя Леонида Балякина - Героя Советского Союза, контр-адмирала, участника советско-японской войны, передает корреспондент ТАСС.

"Мы закладываем очередной серийный 15-й морской тральщик проекта 12700. По сложившейся флотской традиции корабли данного класса носят имена выдающихся советских военачальников. И этот корабль не исключение. Корабль несет гордое имя контр-адмирала, героя Советского Союза, внесшего неоспоримый вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков. <…> От имени главнокомандующего Военно-морским флотом, адмирала Моисеева Александра Алексеевича поздравляю вас с этим знаменательным событием", - сказал контр-адмирал Ильяс Шигапов.

В церемонии закладки приняли участие начальник управления кораблестроения Главного командования Военно-морского флота контр-адмирал Ильяс Шигапов, первый заместитель генерального директора СНСЗ Сергей Макеев и главный инженер ЦКБ "Алмаз" Михаил Алешин. Также на церемонии присутствовали работники и ветераны завода.

О проекте

Проект 12700 разработан конструкторским бюро ОСК "Алмаз" для ВМФ России. Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону, отмечают в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ. При строительстве морского тральщика проекта 12700 применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении.

Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим, при этом существенно увеличивается его прочность. Такому корпусу не страшна коррозия, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, неограничен. Водоизмещение корабля 890 тонн, скорость хода - 16,5 узла, экипаж - 44 человека.

О Леониде Балякине

Балякин - участник советско-японской войны, командовал сторожевым кораблем "Метель" 1-го дивизиона сторожевых кораблей Владивостокского морского оборонительного района Тихоокеанского флота, капитан-лейтенант. За мужество и героизм, проявленные в боях с японскими войсками, Указом президиума Верховного совета СССР от 14 сентября 1945 года капитан-лейтенанту Леониду Балякину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".