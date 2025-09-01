Как появился культовый дизайн советской школьной формы? Как одежда учеников менялась из-за исторических потрясений? И какой смысл заложен в пионерский галстук? Разбираемся

Впервые мальчиков одели по форме в стенах Императорского Царскосельского лицея, открытие которого состоялось в 1811 году. Воспитанникам предписывалось носить синие сюртуки (приталенные куртки до колена) с красными воротниками, панталоны синего цвета до колена и высокие сапоги. По праздникам ученики надевали однобортные мундиры темно-синего оттенка со стоячими алыми воротниками и обшлагами в тон (так называли отвороты на рукавах мужской одежды), белые панталоны, жилеты и галстуки. Образ завершала треугольная шляпа.

Обязательную форму для всех гимназистов ввели позже, в 1834 году, когда император Николай I утвердил Положение о гражданских мундирах. Теперь все студенты и воспитанники учебных заведений, наряду с государственными служащими, должны были носить темно-зеленый мундир и фуражку.

С тех пор стиль школьной формы несколько раз менялся вслед за штатским платьем. А классические гимнастерки и кителя ученики надели только при Николае II.

Учащиеся реального училища, 1911 год © Из собрания Исторического музея

У девочек формы не было вплоть до конца XIX века. Женское образование в России развивалось медленнее, большинство барышень занимались дома с приходящими учителями. Исключением были смолянки — воспитанницы Смольного института благородных девиц, основанного Екатериной II в 1764 году. Девушки там носили скромные платья с закрытым лифом и длинными рукавами, поверх которых надевались фартуки, нарукавники и пелеринки. Фасон одежды никогда не менялся, только ткань становилась тем светлее, чем ближе конец учебы: младшие воспитанницы (5-7 лет) одевались в кофейное, в 8-10 лет девочки переодевались в голубое или синее, а в 11-13 — в серое. Старшие же вплоть до выпуска носили белое. В 1896 году, когда в стране уже открылось множество женских гимназий, платье смолянок стало стандартом для всей Российской империи.

Воспитанницы Смольного института, около 1913 года © Fine Art Images/ Heritage Images/ Getty Images

В 1918 году гимназическую форму дореволюционной России отменили. Как объясняет в интервью ТАСС искусствовед и исследователь в области костюма и моды Дарья Сережкина, она считалась символом классового неравенства и несвободы учеников. Но дело было не только в этом — одеть всех детей и подростков страны, учитывая постоянно растущее число школ и развернувшуюся кампанию по ликвидации безграмотности (ликбез), советская власть была не в состоянии.

Назад в "дореволюцию"

В 30–40-е годы ХХ века появились первые предпосылки к возвращению единого школьного костюма: в то время ввели форму для военизированных учебных заведений и крупных детских лагерей (в том же "Артеке" одежду стандартизировали уже в 1925 году: мальчики носили белые рубашки с шортами, а девочки — холщовые платья). А в январе 1941 года в СССР установили форму для фабрично-заводских школ.

Школьную форму пытались вернуть и на законодательном уровне. Разговоры об этом начались еще в 1935 году, но окончательно установить единую одежду для школьников получилось только в 1947-м. Дизайн костюма практически полностью копировал дореволюционный стиль: мальчики одевались по-военному, в темно-серые гимнастерки, фуражки и форменные брюки, а девочки — на манер смолянок, в коричневые платья с черным фартуком по будням и белым по праздникам.

"Форма должна была создать у учащихся чувство общности и причастности к коллективу. Однако с равенством не получилось, одежда приобреталась за счет семьи и была не каждому по карману", — объясняет искусствовед Дарья.

Китель на весь класс и две косы

В 1954 году дизайн школьной формы окончательно устоялся, костюмы мальчиков стали синими, с настоящими кителями, ремнями с крупными пряжками и фуражками (к головным уборам крепился знак отличия с буквой "ш" от слова "школа"). Но иметь весь набор мог позволить себе далеко не каждый. Иногда на весь класс был всего один китель, и ученики были вынуждены передавать его друг другу, чтобы не попасть в неприятности.

© Алексей Брянов/ ТАСС

Школьная форма в СССР была платной? В СССР форму не выдавали, всю одежду покупали родители. Как рассказывает Дарья Сережкина, стоимость комплекта была ощутимой для семейного бюджета. В 50–60-е годы кашемировое платье для девочки стоило 6–8 рублей, хлопчатобумажный фартук — 1,5–2 рубля, манжеты-воротнички — от 20–50 копеек. А за кружевные могли потребовать и 1 рубль. Костюм для мальчика, брюки и гимнастерка, стоил около 10–12 рублей. Для сравнения: в 1956 году снять комнату в Москве можно было за 10 рублей в месяц, а зарплата санитарного врача составляла около 50 рублей. Показать ещё

Помимо одежды регламентировались стрижки. Мальчиков обривали, причем чем младше, тем строже: с первого по четвертый класс — наголо, с пятого разрешали челку, и только старшие могли носить взрослую стрижку.

К девочкам тоже были строгие требования: никаких хвостиков, пучков или распущенных локонов, только две косы. Делалось это в первую очередь для удобства, чтобы длинные волосы не лезли в лицо. По будням их заплетали черными или коричневыми лентами, а по выходным — белыми (в 50-е как раз родилась советская мода на пышные банты). И никаких голых ног, обязательно колготки или чулочки (хлопковые, ни в коем случае не капроновые).

Что касается обуви, то и тут был регламент: мальчикам — только туфли или полуботинки, сандалии строго запрещены, а девочкам — классические туфельки с пряжкой (сегодня эту модель называют "Мэри Джейн").

Оттепель и перемены стиля

Хрущевская оттепель затронула всех советских граждан. И школьников. От старой формы в армейском стиле отказались: на смену ей в 1962 году пришли однобортные серые пиджаки из фланели, белые рубашки и классические брюки — последний писк английской моды. Ученики перестали напоминать маленьких солдат.

© ТАСС

Дарья Сережкина добавляет, что школьная форма сталинского периода стоила довольно дорого, это стало дополнительным стимулом для модернизации костюма. А ремни с тяжелыми пряжками не раз становились оружием в уличных драках.

Долго серая форма не продержалась, уже в середине 70-х ее заменили на синие расклешенные брюки с пиджаком-блейзером у старших классов и с синей курткой у младших.

У девочек форма снова не изменилась: школьницы продолжали носить укороченную версию костюма смолянок. Единственное — смягчились требования к чулкам, теперь старшеклассницы могли не носить хлопок.

Платья долой

В 80-е годы настала очередь школьниц переодеться. Платья Смольного института заменил синий костюм-тройка: юбка-трапеция с пиджаком и жилеткой. Младшие ученицы носили сарафан с блузкой. "А в холодных регионах даже разрешали носить брюки", — рассказывает Дарья Сережкина. В это же время смягчились требования к прическам: теперь девочки могли выбирать любые стрижки, модно было подражать героиням из советских детских фильмов. Некоторые смелые старшеклассницы и вовсе экспериментировали с длиной юбки и рукавов.

© Николай Адамович/ ТАСС

Перемены стали возможны, так как пошив формы поручили Общесоюзному дому моделей одежды (ОДМО). "Там работали художники с экспериментальным взглядом, которые чувствовали изменения в моде", — добавляет Дарья Сережкина.

Символизм в советской форме По словам Дарьи Сережкиной, есть мнение о символизме некоторых элементов: темно-синий цвет — серьезность и знания, гимнастерка — военная подготовка и готовность защищать родину, а черный передник — аккуратность и прилежность. Но что точно имело смысл, так это значки и галстуки, которые пионеры носили в обязательном порядке. Три конца галстука символизировали единство трех поколений: коммунистов, комсомольцев и пионеров. Пионерский значок — изображение серпа и молота на фоне костра — единство рабочего класса и крестьянства, а пионерский ремень — готовность к труду и обороне. Также школьную форму разрешалось украшать значками ГТО, спортсменов-разрядников и кандидатов — мастеров спорта. А на рукава зачастую добавляли знаки отличия председателя совета отрядов или члена пионерской дружины. Показать ещё

И все сначала

В 90-е школьная форма снова пропала: в 1991–1992 годах ликвидировали предприятия по ее производству, а весной 1994 года и вовсе законодательно отменили. Следующие 20 лет ученики отрывались: на уроки носили что угодно — и атрибуты субкультур, и мини-юбки. Некоторые школы пытались бороться с подростковым самовыражением и вводили "деловой стиль одежды", но чаще это не приносило результатов.

А в 2013 году в силу вступил закон "Об образовании", согласно которому учебные заведения могли сами вводить обязательную форму, устанавливать ее стиль и фасон. И хотя теперь в России нет единой одежды для обучающихся, в большинстве школ существует дресс-код.

С 3 сентября 2025 года в РФ вступит в силу ГОСТ: в нем зафиксируют требования к ткани и изделиям, которые можно считать частью формы. Теперь, если производитель будет маркировать одежду как товар для учеников, нужно будет придерживаться новых требований.

Мария Богрянова