НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Стоимость строительства первых модульных домов для ученых на синхротроне "Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)" может составить до 100 млн рублей. Необходимость в них появится уже в 2027-2028 годах, сообщил в интервью на полях "Технопрома-2025" директор ЦКП СКИФ Евгений Левичев.

СКИФ - это строящаяся под Новосибирском мегасайенс-установка, которая станет первым в России и самым мощным в мире источником синхротронного излучения четвертого поколения. СКИФ, запуск которого намечен на конец 2025 года, позволит "заглядывать внутрь" вещества, получать сверхточные данные о его структуре и поведении. В пятницу во время посещения площадки строительства синхротрона губернатор региона Андрей Травников заявил, что территория СКИФ должна обеспечивать комфортабельное пребывание и работу до 500 человек.

"Условие для специалистов, которые должны приезжать из РФ и из-за рубежа - это близость к СКИФу. Самый простой - это быстровозводимые домики около 50-100 млн", - сказал он.

В разработанном мастер-плане территории вокруг СКИФ предусмотрены жилой квартал для ученых, гостиничный комплекс для конференций, учебный корпус для проведения лекционных занятий с прибывающими студентами и аспирантами, физкультурный блок. Также планируется промышленная зона - технопарк в формате центра коллективного пользования в сфере биомедицины, территории для размещения производственно-лабораторных объектов ключевых резидентов.

