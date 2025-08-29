В Крыму открыли четырехполосную трассу в обход Симферополя

Ее протяженность составила 9,4 км

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. На участке Донское - Перевальное в обход города Симферополя открыли четырехполосную дорогу протяженностью 9,4 км открыли в Республике Крым в пятницу.

Этот участок дороги - второй из двух этапов строительства обхода Симферополя, общая протяженность трассы составляет 25,2 км. Работы на первом этапе компания "ВАД" завершила в 2024 году, построив 15,8 км дороги от 191 км трассы "Таврида" у села Донское до села Заречное. Объект включает две транспортные развязки в разных уровнях, шесть путепроводов, мост через реку Малый Салгир, 52 водопропускные трубы и две площадки для отдыха. После чего та же компания приступила к строительству второго этапа.

"Акционерное общество "ВАД" завершило строительство второго этапа автомобильной дороги в обход г. Симферополя на участке Донское - Перевальное, его протяженность составляет 9,4 км. С учетом особенностей горного рельефа дорожники применяли опыт и нестандартные инженерные решения, накопленные во время строительства трассы "Таврида". Второй этап включает одну транспортную развязку, два путепровода, две эстакады, 24 водопропускные трубы, подпорные стены", - сообщили в компании.

Оба этапа представляют собой новую четырехполосную автодорогу категории 1B, основная задача которой снизить транзитное движение транспорта в столице Республики Крым и перераспределить транспортные потоки от трассы А-291 "Таврида" в направлении Южного берега Крыма.

Как журналистам рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов, стоимость проекта составила 33 млрд рублей. Ожидается, что по этой дороге будет проходить более 25 тыс. автомобилей в сутки. Объект реализован по поручению президента Российской Федерации в рамках строительства съездов с "Тавриды" к морскому побережью.

"Благодарю правительство РФ, генерального директора АО "ВАД" Валерия Абрамова, строителей компании за выполнение столь качественной работы. Мы гордимся тем, что в Крыму реализуются масштабные проекты по строительству новых трасс, транспортных развязок. Все это, безусловно, влияет на социально-экономическое развитие Республики Крым в целом. Кроме того, в планах ряд и других проектов по развитию нашей дорожной инфраструктуры. Сейчас "ВАД" продолжает строительство транспортного обхода города Алушты через село Изобильное, где работа так же организована на высоком уровне и ведется в соответствии с графиком, сдача объекта запланирована на 2026 год", - сказал он.