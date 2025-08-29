Также открыли выставку "Увидеть свой путь"

АРХАНГЕЛЬСК, 29 августа. /ТАСС/. Молодежная лаборатория проектирования Архангельского краеведческого музея создала экскурсию, аудиогид, настольную игру и выставку к 180-летию одного из самых известных архангельских губернаторов Александра Энгельгардта, лаборатория носит его имя, рассказал ТАСС научный сотрудник отдела научно-просветительских программ Архангельского краеведческого музея Сергей Стрекаловский.

"Первое - это пешеходная экскурсия. К сожалению, физических объектов, связанных с Александром Платоновичем, не сохранилось, но некоторые места, в которых он бывал и теоретически мог быть, они остались. И вот по этому маршруту была составлена экскурсия, в которой рассказывается как про губернатора, и про те достижения, которые при нем были достигнуты в губернии, и какое они имеют продолжение в наше время. Потому что для людей всегда важна перекличка с современностью, - сказал Стрекаловский. - Второй продукт, это аудиоэкскурсия. И третье - это игровая форма, игра "Северный дозор".

Еще один проект, вдохновленный Энгельгардтом - выставка "Увидеть свой путь". Основой послужило пенсне Энгельгардта, которое он носил постоянно, и этот образ сохранился на его портретах. "Суть в том, чтобы увидеть себя, увидеть свой путь, увидеть наш край, - пояснила ТАСС заведующая научно-методическим отделом музея Екатерина Мазилова. - Из нашей коллекции мы подобрали очки, которые принадлежали разным людям, и через их призму, такая игра слов, мы попытались рассказать их личную историю, как они видели Архангельский Север".

Александр Энгельгардт (1845-1903) был архангельским губернатором в 1893-1901 гг. Он обеспечил представительство Архангельской губернии на Всемирной выставке в Париже в 1900 году, создал в Архангельске Публичный музей (ныне - Архангельский краеведческий музей), создал особый отдел "Русский Север" в Публичной библиотеке (ныне - Архангельская областная научная библиотека им. Н. А. Добролюбова). Энгельгардт был автором термина "Русский Север", который впервые появился в его путевых записках в 1890-х годах.