В летних оздоровительных учреждениях Кубани отдохнули почти 266 тыс. детей

Из них 45 тыс. провели лето в лагерях Анапы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Летом в лагерях Краснодарского края отдохнули 266 тыс. детей, из них 45 тыс. - в Анапе. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.

"На заседании правкомиссии руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подвела итоги детской оздоровительной кампании в Краснодарском крае. Она прошла успешно, с высокой степенью загрузки. Всего в регионе работало почти 1,6 тыс. лагерей, в которых отдохнули более 266 тысяч детей. На особом контроле Роспотребнадзора была ситуация с детским отдыхом в Анапе. Там в этом сезоне было открыто 22 загородных лагеря, годом ранее их было 25. В летних оздоровительных учреждениях отдохнули почти 45 тысяч ребят, при этом 32 тысячи детей приехали из других регионов. В загородных лагерях Анапы было организовано купание в бассейнах", - говорится на сайте правительства.

Попова добавила, что отдых и оздоровление детей этим летом практически удалось сохранить на уровне 2024 года. "Дети получили полноценный отдых и оздоровление, что свидетельствует о положительных результатах организованной кампании", - отметила Попова.

В свою очередь вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил, что работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в акватории Черного моря и на суше продолжается. Водолазами собрано почти 2 тысяч тонн замазученного грунта, утечек нефтепродуктов не зафиксировано. "С начала работ очищено почти 1174 км береговой линии, в том числе повторно. Собрано более 181,5 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Продолжаются работы по утилизации загрязненного грунта", - привели его слова на сайте правительства.