В Запорожской области запретили продажу алкоголя 1 сентября

За нарушение запрета предусмотрен штраф

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Власти Запорожской области запретили продажу алкоголя 1 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"1 сентября 2025 года, в День знаний, на территории Запорожской области будет действовать полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Запрет распространяется на реализацию крепкого алкоголя, а также на продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи", - написал он, отметив, что за нарушение запрета предусмотрен штраф.

При этом, исключения действуют для предприятий, осуществляющих продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.